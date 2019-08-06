CHP'li vekil Okan Gaytancıoğlu'nun yasak aşkı konuştu! Danışmanıyla tuvalette yakaladım
CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yapma suçlamasıyla hakkında dava açılan Özlem Feraye Önder konuştu. Kanser tedavisi gören Önder, olay açıklamalarda bulundu.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun adliyede biten yasak aşkı, sanat öğretmeni Özlem Feraye Önder Sabah'a konuştu. Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi'nde elindeki cinsel içerikli görüntüler üzerinden "milletvekiline şantaj yapma" suçlamasıyla açılan davada eşi Ömer Önder ve kendisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen kanser hastası Özlem Feraye Önder şunları anlattı:
Tanışıklığım üniversitede başladı
50 yaşındayım, iki kez evlendim. İlk eşimden üç çocuğum ve bir torunum, ikinci eşimden de öğrenme güçlüğü yaşayan, özel eğitimde okuyan bir çocuğum var. Çok zorluklarla büyüttüm çocuklarımı. Ben hiç aşk evliliği yapmadım. 50 yaşındayım ve âşık oldum. Okan Gaytancıoğlu ile tanışıklığım Edirne Trakya Üniversitesi'nde başladı. 6-7 ay kendisiyle aşk yaşadık. O benim ilk aşkımdı.
Ankara'da bir evde beraber olduk son sık sık buluştuk
Sonra onun okulu üniversitenin Tekirdağ'daki kampüsüne taşındı. Ben de okuldan ayrıldım. Resim öğretmenliği okumak için Marmara Üniversitesi'ne girdim. O evlendi, ben evlendim. 10 yıl önce facebook'tan birbirimizi ekledik. Telefonda görüştük. Araya zaman girdi. Sonra yine görüşmeye başladık. En son 2017'de beni Ankara'ya çağırdı. Kızımın öğretmenlik sınavlarıyla ilgili yardımcı olabileceğini söyledi. Balgat'ta bir öğrenciyle ortak tuttukları evde buluştuk, beraber olduk ve sonra sık sık görüşmeye başladık.
Kanser tedavisi görüyorum ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum
4'üncü evre yumurtalık kanseriyim. Kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisi görüyorum. Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Onunla yeniden görüşmeye başladığımda ilk kemoterapi tedavim bitiyordu. Saçlarım yoktu, kaşlarım yoktu. Eşiyle 32 yıldır birlikte olduklarını ancak ayrı odalarda yattığını ispatlamak için fotoğraflar attı.