CHP'li Vekil Başarır'ın iddiası: Hakim-savcı atamalarını bir plazadaki 4 avukat yapıyor

CHP Mersin Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları gündemin üst sıralarına yerleşti. CHP'li Başarır, "Hakim-savcı atamalarını bir plazadaki 4 avukat yapıyor" iddiasında bulundu.

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CHP Mersin Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Abdülhamid Gül için 'Sembolik Bakan' nitelemesini kullanarak ‘’Ne yazık ki, hakim ve savcı atamalarını bir plazada İstanbul’daki 4 tane avukat yapmakta. Mahkeme başkanları, istinaf başkanları, Yargıtay üyeleri gelip bu avukatların bürolarında hesap verip, suçluları aklıyor. Bir taraf lehine karar veriyor. Siz bu konu hakkında ne diyeceksiniz, Sayın Adalet Bakanı? Ne acıdır ki İstanbul Ağır Ceza Mahkeme Başkanı sürülürken, ‘tape’ lerde adı geçen Hayri Kaynar Yargıtay Üyeliği’ne seçildi.’’ diye konuştu.

Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, yargıdaki durum ile ilgili TBMM’de düzenlediği basın toplantısında "Gelin cumhurbaşkanı avukatlarının son 10 yıldaki 1-2-3. derece akrabalarının malvarlıkları ve bu cumhurbaşkanı avukatlarının bürolarında çalışan avukatların mal varlıkları araştırılsın" diyerek bu konu hakkında Meclis Araştırma Önergesi vereceğini açıkladı.

"Yargıya karışmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarına seslenerek "Yargıya karışmayın" diyen Başarır, ‘’Atamalara karışmayın. Avukatları, hakimleri hasım olarak belirlemeyin. Bugün 10 bin tane dosya var cumhurbaşkanına hakaretten. 4 bin lira çarptığımızda bu rakam 40 milyon TL ediyor, Ahmet Özel ise diyor ki; ‘Ben bunun 1.5 milyon TL’sini tahsil ettim.’ Gerisini etmeyecek misin?’’ açıklamalarına yerdi.

"Son 10 yıldaki mal varlıkları araştırılsın, hesaplaşalım"

Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'e "Seninle hesaplaşırım ama 84 milyonun önünde" diyerek şunları söyledi: Dün basına açıklama yapmış, benimle hesaplaşacakmış. Seninle hesaplaşırım ama 84 milyonun önünde hesaplaşırım. İkimizin de mal varlığı araştırılsın, seninle öyle hesaplaşalım. Bakalım son 10 senede kim, nasıl zenginleşmiş. Avukat Mustafa Doğan İnal ve Ahmet Özel’in son 10 yıldaki mal varlıkları araştırılsın, hesaplaşalım.

"Hangi hakla bu vekalet ücretine hükmediyorsunuz?"

Cumhurbaşkanına hakaret dosyalarına değinen Başarır, "Kim avukatları? Ahmet Özel. Bu soruşturmalar re’sen yürütülüyor. Şikayete bağlı değil. Yani Ahmet Özel bir çoğunu şikayet etmiyor. Soruşturmadan sonra iddianameler hazırlanıyor. Bu iddianameler Recep Tayyip Erdoğan’a tebliğ edilmesi gerekirken, buraya tebliğ edilmiyor. Mahkemeler, Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarıyla öylesine bir ilişkiye sahip ki bu dosyayı iddianame ve duruşma günü yolluyorlar. Avukatlar, vekalet ücreti ödemiyor. Dosya 22 Aralık 2020’de karara çıkmış ama Ahmet Özel, vekaletname ücretini 26 Aralık 2020 tarihinde yatırıyor, dosyaya vekaletname sunuyor. Ben bu mahkemelere soruyorum: ‘Siz milletin hakimleri misiniz yoksa sarayın hakimleri misiniz? Hangi hakla bu vekalet ücretine hükmediyorsunuz?’’ ifadelerini kullandı.

"Bakın bu görüşmeler istinaf başkanının odasında yapılıyor..."

CHP’li Başarır, “Cumhurbaşkanının avukatı, istinaf dairesinin başkanı, Fransız bir şirketin CEO’su ve avukatı bir dosya ile ilgili bir görüşme, bir pazarlık yapıyor. Bu görüşmeyi Fransız şirketin CEO’su kaydediyor. Bu olayı Barış Terkoğlu kitabında bahsettikten sonra basına geniş yer buldu. Mağdur olanların avukatı Cumhurbaşkanının avukatı, ilgili şirketin Türk CEO’su, Fransız şirketinin CEO’su ve avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve bu suç duyurusu ile ilgili kovuşturmaya yer yoktur kararı veriyor hâkimler. Bakın bu görüşmeler istinaf başkanının odasında yapılıyor. Size bu görüşmelerden bazı bölümler aktarayım:

İstinaf Başkanı Hayri Kaynar dosyaya bakan Hilmi Şeker’le ilgili diyor ki, 'ben kendisiyle görüşürüm, hallederim'. Cumhurbaşkanının avukatı ne diyor? 'Yargıtay’daki dosyalarımız ne durumda, onlar da lehimize gelmesi lazım.' Bakın bunlar telefon tapelerinde” ifadelerine yer verdi.

"6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı neden İstinaf Mahkemesi Üyesi Oldu?"

"Son atamalar, yargı kararnameleri hepimizin içini acıttı" diyen Başarır, “Bildiğim tanıdığım bir hâkimdi. İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza hâkimiydi. Hayatını işine adamış bir hâkimdi. Tertemiz bir sicili vardı. Kararlarında kendisini hiç kimse etkileyemezdi. Biz onun Yargıtay’a atanmasını bekliyorduk. Peki, bu hâkim neden Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından alınıp istinafa düz üye olarak atandı? Sebep net. Ekim ayında Ana Muhalefet Partisini tehdit eden bir mafya parçası hakkında 17 yıl hapis cezası verdiği için. Tek sebep bu.

Yargıçlarla, savcılarla, hâkimleri yerleri ile oynanıyor. Dünya şu anda Türk yargısının haline gülüyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asla böyle bir dönemi yaşamadık” dedi.