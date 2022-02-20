BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
CHP

CHP'li vekil Baha Ünlü'den skandal hareket! Engelli adamı yanından kovdu: Sözlerine tepki yağdı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçtiği sırada yanına gelen engelli bir vatandaşı "Ya şunu alın buradan." diyerek yanından uzaklaştırdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan zamları protesto etmek için toplanıldı. Protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katıldı. Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını dinleyen Ünlü'nün basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Ünlü'nün bu esnada engelli bir vatandaşa karşı sergilediği tavır tepki çekti. CHP'li Ünlü'nün engelli vatandaşa, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler kameraya böyle yansıdı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan konuyla ilgili "CHP Milletvekili Baha Ünlü, "Ya şunu alın buradan ya." diyerek engelli vatandaşı kovuyor. Bu çirkin ve utanç verici tavrı kınıyorum." tweetini attı. AK Parti eski milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise "Ne olacak ki görüntüye girse ... Günün kötüsünüz Baha Ünlü by.😡" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kağıttan okudu daha da zorlandı! Ekrem İmamoğlu İngilizcesiyle Twitter'ın diline düştü
Kağıttan okudu daha da zorlandı! Ekrem İmamoğlu İngilizcesiyle Twitter'ın diline düştü
İstanbul'da 5 genç canlarını hiçe saydı! Araç üstünde seyahat ettiler
İstanbul'da 5 genç canlarını hiçe saydı! Araç üstünde seyahat ettiler
4 yıl önce de saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan öldürüldü! 4 yıl önceki sözleri olay
4 yıl önce de saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan öldürüldü! 4 yıl önceki sözleri olay
Miami sahiline helikopter düştü! 2 yaralı var
Miami sahiline helikopter düştü! 2 yaralı var
Gönül Dağı 53. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 53. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 10. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 10. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 616. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 616. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 3. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 3. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 59. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 59. bölüm fragmanı