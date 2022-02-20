CHP'li vekil Baha Ünlü'den skandal hareket! Engelli adamı yanından kovdu: Sözlerine tepki yağdı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçtiği sırada yanına gelen engelli bir vatandaşı "Ya şunu alın buradan." diyerek yanından uzaklaştırdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan zamları protesto etmek için toplanıldı. Protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katıldı. Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını dinleyen Ünlü'nün basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Ünlü'nün bu esnada engelli bir vatandaşa karşı sergilediği tavır tepki çekti. CHP'li Ünlü'nün engelli vatandaşa, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler kameraya böyle yansıdı.



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan konuyla ilgili "CHP Milletvekili Baha Ünlü, "Ya şunu alın buradan ya." diyerek engelli vatandaşı kovuyor. Bu çirkin ve utanç verici tavrı kınıyorum." tweetini attı. AK Parti eski milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise "Ne olacak ki görüntüye girse ... Günün kötüsünüz Baha Ünlü by.😡" dedi.