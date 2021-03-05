CHP'li Teoman Sancar şantaj kasediyle ilgili ilk kez konuştu!
CHP'den uğradığı kaset komplosu ve şantaj nedeniyle istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar sonunda konuştu. Neler söylediği Perde Arkası'nda...
Teoman Sancar konuştu ama kafaları daha da karıştırdı. Kaset var mı, yok mu? O görüntüde Sancar var mı yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu kasedi ilk duyduğunda "Neden kadın kaç yaşında?" dedi. Seyit Torun ve Engin Özkoç CHP genel merkezinde kiminle birlikte kasedi izledi. O kasedi CHP'ye kim veya kimler ulaştırdı. Teoman Sancar kimi suçluyor, şantaj kasedi nasıl çekildi? Bir çok detay var. Perde Arkası'nda konuştum.