CHP'li Teoman Sancar şantaj kasediyle ilgili ilk kez konuştu!

Teoman Sancar konuştu ama kafaları daha da karıştırdı. Kaset var mı, yok mu? O görüntüde Sancar var mı yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu kasedi ilk duyduğunda "Neden kadın kaç yaşında?" dedi. Seyit Torun ve Engin Özkoç CHP genel merkezinde kiminle birlikte kasedi izledi. O kasedi CHP'ye kim veya kimler ulaştırdı. Teoman Sancar kimi suçluyor, şantaj kasedi nasıl çekildi? Bir çok detay var. Perde Arkası'nda konuştum.