CHP'li Özgür Karabat'a seks şantajı yapan hırslı aşığı kendini böyle savundu

CHP milletvekili Özgür Karabat’ın ‘seks görüntüleri’ iddiasıyla şantaja uğradığı ortaya çıktı. Tutuklanan dört şüpheliden CHP üyesi Aynur D. E., Karabat’la birlikte olduğunu savundu ama şantaj iddiasını kabul etmedi.

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İddiaya göre CHP'li Özgür Karabat, yine partinin Çekmeköy ilçesi üyesi Aynur D.E. bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradı. Şüpheli Aynur D.E. ve CHP Çekmeköy eski İlçe Başkanı Erdoğan B.'nin aralarında bulunduğu 4 kişi, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptı.

Görüntüleri milletvekiline gönderen şüpheliler, önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantaja boyun eğmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL'ye düşürdü. Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulundu. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

Gözaltına alındılar

Şüphelilerden Kıbrıs'ta bulunan Cahit A. arama kararı sonrasında polis tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler de gözaltına alındı. Şüpheliler Cahit A., Aynur D.E., Erdoğan B. ve Ahmet A. sorgularının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sorgulanan 4 şüpheli, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Şantaj" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 kişi tutuklandı

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları yapılan 4 şüpheli tutuklandı. Mahkeme tutuklama gerekçesinde, "Şüpheli Erdoğan B'nin, şikayetçi milletvekili üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin alt yapısını hazırladığı hususunda çeşitli delillerin olduğu, Erdoğan B.nin şikayetçiye şantaj içerikli mesajlar yolladığı, şikayetçi ile Aynur D'nin yakınlaşmasına dair fotoğrafları gönderdiği, para talep etme ve bu fillerden tüm şüphelilerin haberdar oldukları ve kaçma şüphesi nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği" belirtildi.

“Gelip gidenler için”

Aynur D. E.’nin evinde yapılan aramada, yatak odasındaki duman sensörünün içinde kamera aparatları ele geçirildi. Hürriyet'te yer alan haberde Aynur D. E. ifadesinde, Karabat ile ilişkisini olduğunu söyledi, aparatları ise “Gelip gidenler için” diye açıkladı. Cahit A., ve Erdoğan B. iddiaları reddetti.

''Bana zorla sahip oldu"

Sabah'ın iddiasına göre; Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" dedi.

''İhaleden sana para vereceğim''

Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.