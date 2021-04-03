BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  CHP

CHP'li milletvekiline kaset şantajı davasında sanıklara tahliye 

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a, gizli kamera kaydıyla şantajda bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. 

Abone ol

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün kapalı oturumda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar getirildi. Duruşmada taraf avukatları dışında izleyici alınmadı.  Mahkeme, tutuklu sanıklar sanıklar Aynur D.E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B'nin imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi. 

Olayın geçmişi

CHP'li Özgür Karabat'ın o dönem Çekmeköy Meclis Üyesi olan Aynur D.E ile bir evde yakınlaşması sonrasında şantaja uğradığı iddia edilmişti. Sanık Aynur D.E. ve yine partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B'nin arasında bulunduğu 4 sanığın, evdeki yakınlaşmayı gizli kamerayla kayda alarak milletvekili Karabat'a şantaj yaptığı öne sürülmüştü.

Görüntüleri milletvekiline gönderen sanıkların önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantaja boyun eğmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL istedikleri iddia edilmişti. Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine sanıklar yakalanan sanıklar Aynur D.E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B. 24 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmışlardı. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda 4 sanık hakkında "Zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Zincirleme şekilde şantaj" suçlarından dava açılmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor-Göztepe maçında gülen yok
Avrupa'da İslamofobi hız kesmiyor! Hollanda’da cami kundaklandı
Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur'un cansız bedeni bulundu
Selahattin Demirtaş CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi
Galatasaray maçında oynayacak mı? Hatayspor'dan Boupendza açıklaması
MSB: Irak kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Fenerbahçe'de Perotti'nin yerine El Shaarawy
Lüleburgaz'da 'kanalizasyon tıkandı ihbarına' giden ekipler şaşkına döndü
Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi
Yorumlar