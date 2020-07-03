CHP'li Mahmut Tanal Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, komisyon görüşmeleri sırasında rahatsızlanınca test yapıldı, kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Meclis Adalet Komisyonu'nda rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Tanal'a Covid-19 testi yapıldı.

Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı.

Terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi

Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılması için Meclis revirine götürdü.

Koltuğu dezenfekte edildi

Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay üzerine Tanal'ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.