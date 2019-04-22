CHP'li Levent Gök'ün linç edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de saldırıya uğradığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 30 saniye adeta dayak yiyen Gök, can havliyle olay yerinden uzaklaştı. Bir anda kalabalığın içine düşen Gök, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler aldı.

"Hayatta kalmamız bugün mucizedir"

Levent Gök, Ankara'daki şehit cenazesinde gerçekleşen linç girişimini anlattı. Gök, "Olay organize bir terör eylemidir. Sivas olaylarının bir benzeridir. Hayatta kalmamız bugün mucizedir" diye konuştu.

"Mutlaka sorgulanması gerekir"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunduğunu hatırlatan Gök, açıklamayı ‘Meclis Başkan Vekili’ sıfatıyla yaptığını kaydetti. Gök, “Ülke tarihimizin en karanlık, en tartışmalı günlerinden birini yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik siyasi yaşantısında pek çok hadise olmuştur; ancak dün yaşanan hadise, demokrasi bakımından bakıldığında mutlaka sorgulanması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Can güvenliğini tehdit eder bir hale gelmişti"

Gök sözlerini şöyle sürdürdü: Şehidimizin cenazesine ‘Meclis Başkan Vekili’ sıfatımla Meclis’i temsilen katıldım. Bundan Çubuk Emniyet Müdürlüğü haberdar edilmiştir. Daha araçtan iner inmez başlayan tepkiler, cenaze töreni sırasında başka evreye geçmiş, can güvenliğini tehdit eder bir hale gelmişti. Cenaze töreninde şehidimize büyük saygısızlık yapılmıştır, cenazenin kılınmasının bile engellendiği olayı ülkemize yakıştıramıyorum. Bu acı paylaşmayı, kendilerine siyaset alanı haline çevirenlere izin mi vereceğiz, prim mi vereceğiz?