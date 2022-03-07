CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 35 yaş küçük yasak aşkını dövdü

7 bin 475 telefon görüşmesi yapmışlar

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Çebi ile Reyhan Hayırlıoğlu'nun bir süredir aşk yaşadıkları iddia edildi. Çebi'nin, Reyhan Hayırlıoğlu ile toplamda 7 bin 475 kez telefon görüşmesi yaptığı ve son yaptıkları telefon görüşmesinin bir saate yakın sürdüğü belirlendi.