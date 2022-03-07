CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 35 yaş küçük yasak aşkını dövdü
EVLİ ve 2 çocuk babası Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin (66) kendisinden 31 yaş küçük psikolog Reyhan Hayırlıoğlu ile yaşadığı yasak aşk skandalı, uyguladığı şiddet ve silah tehdidi ile ortaya çıktı.
İstanbul'un Küçükçekmece İlçe Belediye Başkanı evli ve 2 çocuk babası Kemal Çebi'nin (66) kendisinden 31 yaş küçük psikolog Reyhan Hayırlıoğlu ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine yasak aşkı, Başkan Çebi'nin genç aşkına uyguladığı şiddet ortaya ifşa etti. Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü.
Geçen yıl yaşanan skandal, Reyhan H.'nin sosyal medyadan yaptığı belediyeye ait Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde Başkan Kemal Çebi tarafından zorla alıkonulduğu açıklamalarıyla ortaya çıktı. Reyhan Hayırlıoğlu, Çebi tarafından darp edildiğini ve silahla tehdit edildiğini anlattı.
7 bin 475 telefon görüşmesi yapmışlar
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Çebi ile Reyhan Hayırlıoğlu'nun bir süredir aşk yaşadıkları iddia edildi. Çebi'nin, Reyhan Hayırlıoğlu ile toplamda 7 bin 475 kez telefon görüşmesi yaptığı ve son yaptıkları telefon görüşmesinin bir saate yakın sürdüğü belirlendi.
'Ben ölmek istemiyorum'
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den şiddet gördüğünü sosyal medya hesabından paylaşan Hayırlıoğlu, "Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum" diyerek destek talebinde bulundu. Hayırlıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: