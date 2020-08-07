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CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kadın gazeteciyi darbettirdi

CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye meclis toplantısında kadın gazeteci Havva Karakaya’ya şiddet uygulatarak yaka paça dışarı attırdı.

Kırşehir Belediye Meclis'inde gerçekleştirilen toplantıda akıllara durgunluk veren bir kadına şiddet vakası yaşındı.

CHP’li meclis üyelerinin kaçak bir yapıya izin çıkarmaya çalıştığı iddiaları gündeme geldi.

Kaçak yapı iddialarının gündeme gelmesinin ardından CHP’li meclis üyeleri toplantıdaki basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi.

Bu esnada kaçak yapı iddiaları hakkında detaylı açıklama yapılmasını isteyen gazeteci Havva Karakaya, Belediye Kültür Müdürü Tuncay Polat tarafından tehdit edildi.

CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun da hedef gösterdiği Havva Karakaya, güvenlik görevlileri ve CHP’li meclis üyeleri tarafından zorla salondan çıkarıldı.

Araya giren AK Partili meclis üyeleri, gazeteci Karakaya'yı görevlilerin elinden kurtardı

Basına yansıyan görüntülerde AK Partili meclis üyelerinin müdahalesi ve Havva Karakaya’nın çağrısı üzerine, polis memurları olay yerine geldi.

Gittiği hastanede darp raporu alan gazeteci Havva Karakaya CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu hakkında şikayette bulundu.

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