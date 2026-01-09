CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "En düşük emekli maaşı lüks değildir. Açık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının 100 bin liraya olduğu bir ülkede, 20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır." dedi.

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı kanun maddesine göre, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak.

CHP, en düşük emekli aylığının da asgari ücret talepleriyle eşit olması için Meclis'te oturma eylemine başlamıştı.

Karasu, Meclis'te beraberindeki CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile düzenlediği basın toplantısında, son emekli aylığı zamlarının ardından emeklilerin, açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildiğini ileri sürdü.

"En düşük emekli maaşı lüks değildir. Açık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının 100 bin liraya olduğu bir ülkede, 20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır." diyen Karasu, parti olarak asgari ücretin 39 bin lira olmasını talep ettiklerini belirtti.

"Verilen ücreti kabul etmiyoruz"

Söz konusu rakamı "asgari ücretle yaşayan vatandaşların yaşantılarını belli bir ölçüde devam ettirebilecekleri bir rakam" olarak nitelendiren Karasu, "Biz asgari ücretin 39 bin lira olması durumunda en düşük emekli maaşının da asgari ücrete eşitlenmesini talep ettik. Bu talebimizi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Karasu, emeklilerin verilen bu ücreti kabul etmediklerini belirerek, bu konuyla ilgili mücadelelerini sürdüreceklerini anlattı.

Basın toplantısına Tüm Emekliler Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Emekli Meclisleri Sendikası, Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu, Emeklilikte Adalet Derneği temsilcileri de katıldı.