CHP'li kadın vekil ile ilgili çirkin mesaj ifşa oldu! İYİ Parti Teşkilat Başkanı göndermiş

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını İYİ Partili il başkanlarının olduğu WhatsApp grubuna gönderip "Sana bunu alacağım kral" yazdı. Toktaş'ın ifşa olan mesajı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna yazdığı bir mesaj kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Toktaş, partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu gruba, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklinde mesaj attı.

Mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Toktaş’a tepki yağdı.

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından sertçe eleştirildi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Kendinize gelin, ayıptır.

-Bunlar nasıl insan ya...

-Bir anne olarak ben utandım.

-Yazıklar olsun. Siyasetin geldiği noktaya bakın.