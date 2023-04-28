CHP'li İlçe Başkanı ile AK Parti Mv. Adayının Millete Hizmet Pazarlığı

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Geçen hafta gazetelerin çok da itibar etmediği, Türkiye siyaset gündemi içinde gürültüye giden bir olay yaşandı.. Haber internet sitelerine; "...Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Iğdır'da CHP'li Karakoyunlu İlçe Başkanı Cafer Dalga, partisince görevden alındı.." şeklinde yansıdı.. Aslında yerel siyasette bu tür dalgalanmalar sıkça yaşandığı için, ilk başta çok da üzerinde durmamıştım.. Fakat hikaye çok enteresan.. Hatta tüm detaylarıyla ortaya çıktığında eminim siyaset bilimi öğrencileri özel olarak inceleyeceklerdir..

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CHP'li ilçe Başkanının siyasi kariyerine mâl olan olayın baş kahramanı AK Parti Iğdır 1.sıra milletvekili adayı Cantürk Alagöz..

Cantürk Alagöz'ü Türkiye kamuoyu pandemi döneminde Sinovac aşılarını Türkiye'ye getiren Keymen İlaç'ın patronu olarak tanıyor.. Hatta BionTech mi Sinovac mı tartışmalarının yaşandığı günlerde yaptığı, "...Pfizer’in klinik çalışmalarını yapan hocalar, gelip benden Sinovac aşısı alıp yaptırdılar..." açıklaması çok konuşulmuştu.. Hatırladınız.. İşte o Cantürk Alagöz şimdi de AK Parti'den milletvekili adayı olarak siyasete atıldı.. Ve her milletvekili adayı gibi semt semt, sokak sokak dolaşıp dert dinliyor, sorunları not ediyor, çözüm için yol haritası belirliyor.. Seçim bölgesinde ne eksik, ne yapılması gerekiyor, ne ihmal edilmiş hepsine yetişmeye çalışıyor..

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Geçenlerde de, yine böyle bir seçim gezisi sırasında Karakoyunlu ilçesine gidip oranın sorunları hakkında vatandaşı dinledi Alagöz.. Tam o sırada CHP’nin Karakoyunlu İlçe Başkanı Cafer Dalga, Cantürk Alagöz’ün yolunu kesti.. CHP İlçe Başkanı Dalga, milletvekili adayına ilçede iki sondaj kuyusu açılması halinde en az 480 ile 600 oyun AK Parti'ye çıkacağı sözünü verdi.. Evet yanlış okumadınız, CHP İlçe Başkanı Cafer Dalga ilçeye su sondajı yapması karşılığında AK Parti milletvekili adayına oy teklif etti.. Cantürk Alagöz ise bu şaşırtıcı teklife daha radikal bir karşı teklifle yanıt verdi.. "Sondajlar ilçemizin sorunudur ve ben bunu seve seve yerine getireceğim. Ama bunu oy karşılığında yapmıyorum. İlçemizin zaruri ihtiyacı olduğu için yapıyorum" dedi.. Ve bu yatırımı kendi maddi olanaklarıyla yapma sözü verdi..

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Değerli dostlar bu tablo milletine hizmet için yarışan iki namuslu siyasetçinin bugüne kadar bize öğretilen politik manevralara karşı takınmış olduğu en vatanperver tutum olarak siyaset tarihindeki yerini almış durumda.. Başta yazdım bir kez daha altını çizeyim.. benzerine hiç bir ülke ve şartta rastlayamayacağınız bir hizmet paslaşmasının hayat bulmuş halidir. İsterse sondaj karşılığında o beldeden AK Parti'ye hiç oy çıkmasın. İsterse AK Partili o siyasetçi bu dialoga rağmen sözünü tutmasın. Hiç farketmez.. Bu olay yaşanmış ve de kayıtlara geçmiştir..

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Elbette bunun bir siyasi faturası oldu.. Ki zaten CHP'li Başkan bu sonucu göze alarak böyle açık yüreklilikle iktidar partisinin birinci sıra milletvekili adayına bu teklifi yapmıştı.. Yani biliyordu başına gelecekleri.. Beklediği gibi de oldu.. CHP İl Başkanı Ünsal Baysal "AK Parti milletvekili adayının Karakoyunlu ilçemizi ziyareti esnasında, CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı partimizin temel ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu şahsın talihsiz açıklamaları sadece kendisini bağlamaktadır. Bu sebeple parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine dayanaraktan İl Yönetim Kurulunun kararı ile Karakoyunlu İlçe Başkanı görevinden alınmıştır." dedi.. Bu kısacık açıklama, tarihin akışı içerisinde bir su zerresi bir kum tanesi hükmündedir.. Ama vatandaşı için rakip parti adayından destek isteyen Cafer Dalga ya da ona aynı mertlikle yanıt veren Cantürk Alagöz artık bambaşka bir noktadadır.. Iğdır'dan yayılan bu hava umarız Ankara'yı da etkiler...