CHP’li Gürsel Erol Murat Kurum’u öve öve bitiremedi: Emsali görülmemiş başarı

Trabzon’da düzenlenen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı’na katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuşmasında deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve yeniden inşa sürecini değerlendirdi.

“EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BAŞARI”

Erol, Bakan Murat Kurum ve bakanlık bürokratlarının deprem sürecindeki çalışmalarına ilişkin olumlu ifadeler kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşların konutlarının yeniden yapılması konusunda önemli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erol, Kurum ve ekibinin ortaya koyduğu çalışmayı “emsali görülmemiş bir başarı hikayesi” olarak nitelendirdi.

Erol, deprem sürecinin yönetimi ve yıkılan konutların yeniden inşa edilmesinde Türkiye’de, hatta dünyada benzeri görülmeyen bir hız ortaya konulduğunu savundu.

KURUM VE URALOĞLU DA TOPLANTIDAYDI

Toplantıda Gürsel Erol’un yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

CHP’li bir milletvekilinin iktidar partisinin bakanlarından birine yönelik bu denli olumlu değerlendirmelerde bulunması dikkat çekerken, Erol’un sözleri siyasi kulislerde de konuşulmaya başladı.