CHP'li Faik Öztrak'tan YSK kararının beklendiği İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın kararının beklendiği İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın kararının beklendiği İstanbul seçimlerine ilişkin ''Bırakın YSK'yı baskı altına almayı, YSK'yı zan altına alıyorlar'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var. YSK'yı zan altına almaya başladılar. YSK'yı baskı altına almayı bırakın. CHP hedef gösteriliyor., partimize kara çalmaktan vazgeçmiyorlar" dedi.