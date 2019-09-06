CHP

CHP'li Engin Altay'dan Kaftancıoğlu ve İBB'de araç israfı açıklaması

Habertürk Manşet programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ve İBB’de araç israfı tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Altay'ın o sözleri...

Habertürk Manşet’te Mehmet Akif Ersoy’un konuğu CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası, İBB’de araç israfı tartışması, İBB’de işten çıkarma polemiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyum açıklaması ve Diyarbakır’da HDP binası önünde annelerin eylemi konusu masaya yatırıldı. Altay'dan tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi
Canan Kaftancıoğlu davasında son dakika kararı çıktı 9 yıl 8 ay hapis cezası!
Konya'da kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan baba: Eşim iftira attı
Kaftancıoğlu'na hapis cezası! Kemal Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi
PTT AŞ, Kitap Taşıma Kampanyası​ ile %50'ye varan indirim
Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Kara devriyesi 8 Eylül'de başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (06 Eylül 2019)
Manisa’da çocukların tehlikeli serinlemesi
Manisa'da boş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı
HDP'li vekil 'kolay gelsin size' deyip dalga geçince aileler böyle bağırdı
Eşini ve kayınını öldürmeye giderken yakalanan şahsa adli kontrol
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Murat Yıldırım 'Ramo' oldu partneri de...
İşte Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen mahkeme kararının belgeleri
Susamam şarkısının sözleri! Sanışer Susamam dedi rap klibi rekor kırdı