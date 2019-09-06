CHP'li Engin Altay'dan Kaftancıoğlu ve İBB'de araç israfı açıklaması
Habertürk Manşet programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ve İBB’de araç israfı tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Altay'ın o sözleri...
Habertürk Manşet’te Mehmet Akif Ersoy’un konuğu CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası, İBB’de araç israfı tartışması, İBB’de işten çıkarma polemiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyum açıklaması ve Diyarbakır’da HDP binası önünde annelerin eylemi konusu masaya yatırıldı. Altay'dan tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.