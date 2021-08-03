BIST 1.409
DOLAR 8,41
EURO 9,98
ALTIN 489,41
CHP

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan skandal hareket

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik 10 kat zam önergesinin oylandığı mecliste dilek ve temenniler kısmının yapılmaması üzerine AK Parti sıraları itiraz etti. Başkan Özcan, AK Partili isimlerin itirazına 'çay' fırlatarak karşılık verdi.

BOLU'da yabancı uyruklu vatandaşların kullanacağı suya 10 kat zam yapılmasını temel alan önerge, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilerek komisyona sevk edildi. Konuyla ilgili AK Partili isimler söz almak istedi ancak Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu mecliste dilek ve temenniler bölümün yapılmayacağın dile getirdi.

Başkan Özcan, "Dilek ve temennilerde bugün kimseye söz vermiyorum. Sakin olun, sakin olun ya. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için" diyerek başkanlık kürsüsünün altından çıkardığı çayları AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi
Tire kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!
Tire kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!
Ersu Şaşma ilke imza attı! Evinde heyecan doruğa çıktı: Tek başına, antrenörü yok yanında
Ersu Şaşma ilke imza attı! Evinde heyecan doruğa çıktı: Tek başına, antrenörü yok yanında
Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangında patlama oldu
Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangında patlama oldu
Bakan Murat Kurum'dan afet bölgesinde manidar sözler: Bugün bir olma günüdür
Bakan Murat Kurum'dan afet bölgesinde manidar sözler: Bugün bir olma günüdür
Muğla Milas yangınında Mandıra Filozofu'nun çekildiği Çökertme Koyu kül oldu!
Muğla Milas yangınında Mandıra Filozofu'nun çekildiği Çökertme Koyu kül oldu!
Kazma küreği kapan alevlerle mücadeleye koştu! Antalya cayır cayır yanıyor
Kazma küreği kapan alevlerle mücadeleye koştu! Antalya cayır cayır yanıyor
'Yoldan çıkarıyor' deyip Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası ilk kez anlattı: Jiletle...
'Yoldan çıkarıyor' deyip Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası ilk kez anlattı: Jiletle...
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ölüm haberini alınca kahroldu! Öğretmeni hıçkırıklara boğuldu
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ölüm haberini alınca kahroldu! Öğretmeni hıçkırıklara boğuldu
Cenazede cesede dokundu! Bir anda canlanınca şok oldular işte o anlar...
Cenazede cesede dokundu! Bir anda canlanınca şok oldular işte o anlar...