CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan skandal hareket

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik 10 kat zam önergesinin oylandığı mecliste dilek ve temenniler kısmının yapılmaması üzerine AK Parti sıraları itiraz etti. Başkan Özcan, AK Partili isimlerin itirazına 'çay' fırlatarak karşılık verdi.

BOLU'da yabancı uyruklu vatandaşların kullanacağı suya 10 kat zam yapılmasını temel alan önerge, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilerek komisyona sevk edildi. Konuyla ilgili AK Partili isimler söz almak istedi ancak Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu mecliste dilek ve temenniler bölümün yapılmayacağın dile getirdi.

Başkan Özcan, "Dilek ve temennilerde bugün kimseye söz vermiyorum. Sakin olun, sakin olun ya. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için" diyerek başkanlık kürsüsünün altından çıkardığı çayları AK Parti sıralarına doğru fırlattı.