HABER /  GÜNCEL

CHP'li belediye başkanı ile eşi evlerinde silahlı saldırıya uğradı

Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı.

Abone ol

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı.

Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel’in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Neden herkese test yapılmıyor? Diş hekimleri sahada
23 Nisan kutlamalarında bir ilk! O gün saat 21:00'de Erdoğan canlı ayında İstiklal Marşı okuyacak
Polis maske stokçularına göz açtırmadı!
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
Cezavinden tahliye edildi cesedi bulundu
Balıkesir'de çatışma: 2 asker yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Çarklar yeniden dönüyor 6 dev fabrika koronavirüs tatilini bitirdi bugün üretime geçti
Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan şok iddia! 7 kişi koronadan öldü 5'ine başka hastalık yazıldı
23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? İşte cevabı
İstanbul'un göbeğinde sorumsuz babanın yaptığı şey kan dondurdu
'Yasağı delen anne ve babam bile olsa ihbar ederim' dedi ve etti
Patates kroket nasıl yapılır püf noktası çıtırlığında!
Yorumlar