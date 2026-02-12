CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bu suçtan tutuklandığı belirtildi.

Dede'nin, bu nedenle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.