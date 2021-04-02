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CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç alkollü araç kullanırken Maltepe'de kaza yaptı

Alkollü direksiyon başına geçen CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Maltepe sahil yolunda bir araca arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye özel kalemini gönderen Kılıç, alkollü araç sürdüğünü örtbas etmeye çalıştı. Diğer otomobilin sürücüsü kendilerine rüşvet teklif edildiğini iddia etti.

İstanbul Maltepe sahil yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazaya, alkollü olarak direksiyon başına geçen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sebep olduğu ortaya çıktı. Kılıç, önünde fark etmediği otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan Kılıç, kaza yerine başkasını gönderdi.

"Belediye başkanı kendisi kullanıyordu"
Aracına çarpılan kadın, kaza sonrasını kayda alarak, 'Maltepe belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu. Ful alkollüydü, bize geldi çarptı ve kaçtı. Buraya kalemini gönderdi. Kalemi şuan bizi ikna etmeye çalışıyor 'belediyeye haber vermeyin' diyorlar ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil' dedi.

Görüntülerde; belediye başkanının kalemine yönelik 'korkudan sesi titriyor şuanda' diyen kadın, 'bizi ikna etmeye çalışıyorlar, 'para-rüşvet verelim' diyorlar, susturmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı.

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