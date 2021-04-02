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CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç alkollü araç kullanırken Maltepe'de kaza yaptı

Demirören Haber Ajansı

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı öne sürüldü. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde ilerlerken bir kadının kullandığı otomobile çarptığı ileri sürüldü. Olay sonrası çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Kılıç'ın kazanın hemen ardından olay yerine Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ı göndererek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bir diğer videoda ise kazazede kadın, görüntü çekerken o iddiaları şu sözlerle dile getiriyor:

"Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar para verelim , rüşvet verelim diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen" 

Bu arada kazanın geçtiğimiz aylarda meydana geldiği kaydedilirken kadının ise iki gün önce polise başvurduğu, polisin ise adliyeye yönlendirdiği ifade edildi.

Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "bir personelimiz" vurgusu yapılarak şöyle denildi. "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır"

Açıklamada, "Basın ve yayın müdürlüğümüzde görevli olan N.E.A adlı personelimizin ihmali sonucu gerçekleşen trafik kazası geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş olup yakın zamanla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli olan N.E.A adlı personelimiz, toplantının ardından belediye başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliğinin neden olduğu kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur" ifadeleri yer aldı. 

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