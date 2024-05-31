CHP'li belediye 'Atatürk resmi' tepkisi!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, birçok il ve ilçede belediyeleri kazandı; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise Umut Yılmaz, 30 yıl sonra babası Ahmet Yılmaz'dan koltuğu devraldı. Yılmaz'ın makam odasına astığı Atatürk resmi ise sosyal medyada tepki çekti.

Abone ol

15 milyon seçmenin katılmadığı, 2 milyon oyun da geçersiz sayıldığı 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, birçok il ve ilçede belediyeleri kazandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi de bunlardan biriydi. CHP'nin adayı Umut Yılmaz, 1989-1994 yılları arasında başkanlık yapan babası Ahmet Yılmaz'dan 30 yıl sonra yeniden CHP adına koltuğu devraldı.

Yapılan hizmetlerle öne çıkması beklenen Umut Yılmaz'ın makam odasından paylaşılan fotoğraf tartışma konusu oldu.

"Benzemeyen Atatürk" resmiyle poz verdi

Sosyal medyadan paylaşılan iki ayrı fotoğraftan birinde, Umut Yılmaz'ın makam odasında bir yanda Atatürk, diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi yer alıyor.

Diğer fotoğrafta ise Atatürk'ün resmedildiği ancak pek de benzetilemeyen bir duvar portresi yer alıyor.

Sosyal medyada tepki çekti

Umut Yılmaz'ın makam odasının bu şekilde paylaşılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Takipçiler, başkandan hizmet beklediklerini, kendisinin ise Atatürk'le alakası olmayan bir resmi yaptırarak belediyenin bütçesini nereye harcadığını sordular.

Odanın ilk hali ise şöyleydi