CHP'li başkan AK Partili meclis bizi ne bekliyor
Yerel seçimlerin ardından birçok büyükşehirde belediye başkanı ile belediye meclislerinin ayrı partilerden oluşması yeni bir tratışma konusuna neden oldu. Başkan ve belediye meclislerinin farklı partilerden oluşması sürecin nasıl işleyeceği konusunda merak uyandırdı.
Yerel seçimlerin ardından birçok büyükşehirde belediye başkanı ile belediye meclislerinin ayrı partilerden oluşması yeni bir tartışmayı da gündeme getirdi.
Türkiye'nin iki büyükşehirinde; Ankara'da kesin sonuçlara göre, İstanbul'da da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin büyükşehir belediyesini kazanmasıyla, belediye meclislerindeki AK Parti çoğunluğu yeni sürecin nasıl işleyeceği konusunda merak uyandırdı.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belediye başkanları, büyükşehir belediyesindeki tüm birim amirlerini atama yetkisine sahip. Tüm daire başkanlıkları ve genel müdürlüklere başkan tarafından atama yapılabilecek.
Büyükşehir belediyelerinin genel sekreterlerinin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bakanlık onay vermediği durumlarda, başkan tarafından görevlendirme" ile genel sekreter belirlenebiliyor. Yapılan atamalarla ilgili de belediye meclisinden onay alınması gerekmiyor, bilgi verilmesi yeterli.