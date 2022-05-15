CHP'li Ataşehir Belediyesi hakkında korkunç iddia: Patlayıcı parasını karşıladı

Cezaevinde bulunan DHKP-C'li U.B.H., terör örgütüyle Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ataşehir Belediyesi arasındaki ilişkileri ifşa etti.

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Terör örgütü DHKP-C'deki çöküşü hızlandıran itirafçı teröristler örgütün Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerle olan bağını deşifre etti. Gri listedeki K.K.'nin itirafçı olup 245 DHKP-C militanını deşifre etmesinin ardından cezaevinden itirafçı olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına mektup gönderen U.B.H., örgütün Ataşehir Belediyesinden aldığı yardımları anlattı. U.B.H., örgüte bağlı 'halk cephesi' adlı sözde dernek içerisinde çalışan ve örgütün Anadolu yakası sorumlularından olan N.Ç. ve S.B. ile Ataşehir Belediyesi çalışanı Y.Ç.'nin belediyeden para aldığını anlattı.

Belediye işçileriyle eyleme

Sokak eylemlerinde kullanılan molotofkokteyli gibi yanıcı ve patlayıcı malzemelerin parasını Ataşehir Belediyesinde çalışan Y.Ç.'den aldıklarını söyleyen U.B.H., DHKP-C'nin organize ettiği eylemlere belediyenin temizlik işleri biriminde çalışan bazı işçilerle birlikte gittiğini anlattı. U.B.H., örgütün parayı Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der'den aldığını, "Y.Ç., bir defasında bana belediyeden paraları Abdullah Der'den, onu bulamazlarsa soyadını bilmediği 'Deniz' isimli müdürden aldıklarını söyledi" sözleriyle ifade etti.

Araç ve yakıt belediyeden

U.B.H., belediye çalışanı Y.Ç.'nin DHKP-C'nin anma, kamp, eylem, piknik gibi tüm eylemlerinde kullandığı araçlarla yakıtlarını Ataşehir Belediyesi Fen İşlerinde görevli soyadını bilmediği şef H.'den aldığını söylediğini itiraf etti. U.B.H., "DHKP-C'ye bağlı korsan eylem, esnaftan haraç toplama, afiş pankart dergi dağıtımı, silahlı ve molotoflu eylemler düzenleyen 'halk cephesi' isimli derneğin tüm malzemelerini Ataşehir Belediyesinin aldığını ve derneğin belediye işçileri tarafından yapıldığını da biliyorum" diye konuştu.

Örgüt parkta çay ocağı işletiyor

U.B.H., Ataşehir'deki Şükrü Sarıtaş parkında açlık grevlerine destek için çadır kurduklarını, parktaki çay ocağını DHKP-C ile bağlantılı birinin işlettiğini de anlattı. U.B.H., çay ocağında toplanan paranın örgüte geldiğini, ünlü bir restorandan da maddi destek alındığını itiraf etti.

ODTÜ güvenliği DHKP-C'de DHKP-C itirafçılarından K.K. de örgütün Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) yapılanması hakkında bilgi verdi. ODTÜ kadrosunda görev yapan özel güvenlik personelinin bir kısmının DHKP-C'li olduğunu anlatan K.K., eylem organize eden S.K.'nin ODTÜ'deki temizlik ve güvenlik personelini örgütleyip eleman kazandıran İ.K. sayesinde okula girip rahatça sınıflarda propaganda yaptığını ve afişler astığını söyledi.

(YENİ ŞAFAK)