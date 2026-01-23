CHP'li Ahmet Özer hakkında flaş hapis karar!

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “Silahla terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Özer ile avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici de hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği sanık Özer hakkında "silahla terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemli mütalaasını yeniden talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özer’in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.