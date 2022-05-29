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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan tepki çeken proje! Villasının değeri altı katına çıktı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan tepki çeken proje! Villasının değeri altı katına çıktı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, "Çukurova'ya fark katacak" dediği parkın yanında üç katlı villası olduğu ortaya çıktı. Kapısı parka açılan villanın değeri 1 milyon liradan 6 milyon liraya çıktı. Karalar'ın şehre uzak olan parka görkemli açılış yapmasına sosyal medyada bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasının yanındaki alana park yaptırdı. 10 bin 200 metrekare alana yaptırılan ve içinde yürüyüş yolları, şelaleler, oyun ve spor alanlarının bulunduğu park 25 Mayıs tarihinde görkemli bir törenle açıldı. Parkın açılışı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi ve partililer tarafından gerçekleştirildi.

"Bütün sitelerin ortak parkı"
Parkın açılışında konuşan Zeydan Karalar, açılan parkın bölgedeki bütün sitelerin ortak parkı olduğunu kaydetti. Yeşil alan miktarını artırmayı amaçladıklarını belirten Karalar, yeni parkların açılışını da hep birlikte yapacaklarını söyledi. Açılıştan sonra Karalar ve partililer parkı gezdi.

"Hangi sorunlu zihniyetin ürünü?"

Parkla ilgili sosyal medyada vatandaşlar Başkan Karalar'a tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Etrafında şehirleşmenin çok az olduğu bir bölgeye 10 bin 200 metrekarelik park yapmak da şovmenliğe dahil mi? Adana'nın çözülmemiş onca temel sorunu varken hemşerilerimizi  kullanamayacağı bir parka bu kadar para harcamak hangi sorunlu zihniyetin ürünü?", "Sen Adana'ya ne kadar fark kattıysan bu parkta Çukurova'ya o kadar fark katacak eminim", "CHP'li seçmen böyle mutlu" paylaşımlarında bulundu.

Villasının kapısı parka açılıyor
Karalar'ın açılışını yaptığı parkın yanında 3 katlı villası olduğu ve parkın tamamlanmasıyla birlikte fiyatının 6 kat artarak 6 milyon liraya çıktığı öğrenildi. Ayrıca parkta bulunan süs havuzu ve botanik bahçenin başkanın villasının tam önünde olması ve kapısının parka açılması, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Peyzajı belediye işçilerine yaptırmıştı
CHP'li Karalar, koltuğa oturur oturmaz Karahan'da yaptırdığı söz konusu bu villanın peyzaj çalışmalarını belediye işçilerine yaptırmıştı. Zeydan Karalar, daha sonra ise villada çalıştırdığı işçilerden C.K.'yi (28) belediyedeki işçi fazlalığını gerekçe göstererek işten çıkarmıştı.

(SABAH)

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