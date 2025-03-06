CHP'li 2 belediye başkan yardımcısı istenen cezalar belli oldu

İstanbul'daki 9 belediyeye yönelik kent uzlaşısı soruşturmasında iddianame hazırlandı. CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da olduğu 10 kişi için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, CHP'li İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Soruşturmada şüphelilerin, örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenmişti.

Tutuklanan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. vardı.

SON SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 54,77 oy alarak Kartal Belediyesi'nde CHP'li Gökhan Yüksel belediye başkanı olmuştu.

Ataşehir Belediyesi'nde ise son seçimde yüzde 56,39 oy ile CHP'li Onursal Adıgüzel belediye başkanı seçildi.