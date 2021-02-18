CHP'den 'Pandemi ve Çocuk' raporu! Neredeyse yüzde 80’i okulu terk edecek

Cumhuriyet'ten Figen Atalay imzalı habere göre, kitapta yer alan bazı tespitler ve öneriler şöyle:

- Çocuklar haklarının öznesi olarak görülmediği için hakları ilk olarak gasp edilen grup olmuştur. Bu hak gaspı “çocukları koruyoruz” mitine dayanmaktadır. Pandemi sürecinde devletin gözettiği çocuk politikası derhal değiştirilmelidir.