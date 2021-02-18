CHP'den 'Pandemi ve Çocuk' raporu! Neredeyse yüzde 80’i okulu terk edecek
CHP, 'Pandemi ve Çocuk' raporunu yayımladı. Rapora göre; çocukların hakları gasp edildi, karşı karşıya kaldıkları riskler çoğaldı, beslenme yetersizliği çekenlerin sayısı arttı, çocukların neredeyse yüzde 80’i okulu terk edecek.
CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Pandemi ve Çocuk” kitabına göre, salgın süresince çocukların üstün yararı gözetilmedi, hakları gasp edildi. Çocuk işçiliği arttı, çocukların karşı karşıya kaldığı riskler çoğaldı, beslenme yetersizliği çeken çocuk sayısında da artış oldu.
Cumhuriyet'ten Figen Atalay imzalı habere göre, kitapta yer alan bazı tespitler ve öneriler şöyle:
- Çocuklar haklarının öznesi olarak görülmediği için hakları ilk olarak gasp edilen grup olmuştur. Bu hak gaspı “çocukları koruyoruz” mitine dayanmaktadır. Pandemi sürecinde devletin gözettiği çocuk politikası derhal değiştirilmelidir.
- Genelgelerle nüfusun 1/3’ünden fazlasını oluşturan 18 yaş altı bireylerin temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmıştır.
- 10 bine yakın çocuğun evden kaçtığı söyleniyor. 9 bini geri döndürülüyor. Bine yakın çocuğun şu anda ne yaptığı belli değil. Yani kayıp.