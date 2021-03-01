CHP'den istifa eden Teoman Sancar'ın seks kaseti mi var? Olay vekil konuştu

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar hakkında şoke eden iddialar var. Vekilin kaseti olduğu söyleniyordu. Teoman Sancar konuştu ve "Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu' dedi.

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CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar hakkındaki taciz iddialarına ilk kez yanıt verdi. İddiaları komplo olarak niteleyen Sancar "Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım" dedi.

Melih Gökçek attığı bir twitter mesajında istifa eden Teoman Sancar hakkında "Sancar’ın istifası onurlu bir istifa değil. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz. Felaket ötesi" demişti. Felaket ötesi olarak nitelenen olayın perde arkasına dair bir çok iddia gündemde. Olay vekil Şifre Haber Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk’e konuştu.

'Komplo var, bu komployu da biz bozacağız' diyen Milletvekili Sancar şunları söyledi:

*“Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları… Eşcinsellik iddiaları… Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar…

'Kaset var diye, baskı oluşturuldu'

*Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden, kendini ortaya attı… Bunu insanlar biraz düşünmeli. Evet, Kaset var diye, baskı oluşturuldu… Gerekli yerlere şikayetimi yaptım… Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim… Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim…

Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim.”

*Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP’den istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim.”

Gazeteci Bayer gündeme getirdi

Gazeteci Yalçın Bayer, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasının ardındaki gerçeğin sanılandan farklı olduğu, '"Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek de iddiaya katıldı

Sancar’ın, partisinden istifa etmesi üzerine sosyal medya adresinden ‘alkış’ ikonuyla birlikte ‘kutluyorum’ diye tweet atan Melih Gökçek daha sonra “Tweetimi sildim. Onurlu bir istifa değilmiş... Felaket ötesi...” diye paylaşımda bulundu.