CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye geçiyor. 2 CHP'li belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı açıklandı.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Çakır ile yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çakır'ı Külliye'de kabul ettiğini söyleyen Atik, görüşmenin sonunda transferde anlaşıldığını belirtti.

2 CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İLE AK PARTİ'YE GEÇECEK
Çakır'ın ailesinin merkez sağdan gelen bir kökene sahip olduğunu belirten Atik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Madem öyle neden CHP'ye gittin neden AK Parti'ye gelmedin?" diye sorduğunu belirtti.

Atik "Hasan Ufuk Çakır CHP'den kırgın ayrıldı. Çakır, Erdoğan'a 'Beni bu hayasız adamlardan kurtarın' demiş." diyerek yaşananları aktardı. Atik ayrıca 2 CHP'li belediye başkanının da katılacağını ve rozetlerini önümüzdeki AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağını söyledi.

