CHP'den istanbul hamlesi! YSK'ya mazbatayı almak için gidecekler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün saat 15:00'da İl Seçim Kurulu'na gideceklerini belirterek "Ve bir kez daha hakkımız olan mazbatayı talep edeceğiz" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, düzenlediği basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) mazbata çağrısında bulundu.

"Mazbatamızı bekliyoruz"

Kaftancıoğlu, şunları söyledi: Mazbatamızı bekliyoruz, bugün saat 15:00'da milletvekillerimizle yöneticilerimizle, İl Seçim Kurulu'na gideceğiz. Ve bir kez daha hakkımız olan mazbatayı talep edeceğiz.

Gözler YSK'da

YSK'da bugün AK Parti'nin Büyükçekmece'ye yaptığı itirazın konuşulması bekleniyor. 31 Mart yerel seçim sonrası gözler YSK Başkanı Sadi Güven'e çevrildi.