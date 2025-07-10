CHP'den Adana'da Zeydan Karalar'a destek mitingi

CHP, rüşvet ve ihale yolsuzluğu iddialarıyla tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek amacıyla Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda miting düzenledi. CHP lideri Özgür Özel, Karalar’ın eşi Nuray Karalar’ı kürsüye çıkararak “Nuray Hanım Adana'da devlet okulunda 32 yıldır maaşla çalışıyor. Hala devlet memuru, her sabah derse gidiyor. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk” ifadelerini kullandı.

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CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda mitinge düzenledi.

ÖZGÜR ÖZEL: 250 BİN KİŞİ KARALAR'A SAHİP ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Adanalılara şöyle seslendi:

“Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan. 250 bin hemşehrin sana sahip çıkıyor bu meydanda. Adana evlatlarına, iradesine sahip çıkıyor. Kumpaslara itiraz ediyor. Helal olsun Adana’ya…”

"19 Mart günü sabahın erken saatlerinde diplomasını iptal edenler Ekrem İmamoğlu'nun kapısına dayanıp darbe yapmaya çalıştılar. Darbe yönetene yapılır. Milletimizin takdiri ile bir sonraki Cumhurbaşkanına darbeye kalktılar. Biz de önce yüz binlerle sonra milyonlarla Saraçhane'ye gittik. Onlar vapurları bağladılar, metroları kapattılar. Biz 1 milyon 200 bin kişi olduk, darbeyi geri püskürttük. O darbenin üzerinden 118 gün geçtikten sonra İstanbul'la yetinmediler. Artık Adıyaman'ın, Antalya'nın, Adana'nın ve İzmir'in de iradesine göz diktiler. Darbeciler mi üstün, millet mi üstün? İşte Adana'nın iradesi. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık diyenler burada!"

"Birileri Cumhurbaşkanını kandırmış. 3 savcımız var, 3 tane de yalancı şahidim var demiş. Televizyonlardan yayınları ve iftiraları basarız demişler. Ey Erdoğan görüyor musun Adana'yı? Biz bu darbeye teslim olmayız.

Sabah güneş doğunca kalkan gece yarısı eve varan bir abiniz. İki dönemdir Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar. 250 bin buraya nasıl geldi, dedim. Bütün kooperatifler karar almış. Otobüslerin üzerinde yazıyor. 'Pandemide sen vardın, depremde sen vardın yanımızda, kim gelecekse senin yanına bedava!' Bir şehir ayağa kalkmış. Adana ayağa kalkmış. STK'lar meslek örgütleri zorlamadan, çağırmadan, mitingi duydular geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz."

"Adanalılar, bütün Türkiye bu meydana bakıyor. Diyor ki, 'Acaba ne oluyor? Oralarda neler oluyor?' Bakın önce Zeydan Başkan niye Silivri’de? Zeydan Başkanı bin kilometre öteye neden götürdüler? Bu dönem değil, geçen dönem değil, bundan 11 yıl önce Zeydan Başkan Seyhan Belediye Başkanı oldu. Zeydan Başkan'ın geldiği belediye, AK Parti'den alınmıştı. AK Partili belediye, çöp ihalesini bir şirkete vermişti. Zeydan Başkan, onun döneminde, önceki dönemde yapılmış ihaleden çöp toplayanların, fatura kestirilenlerin ödemelerini yaptı. Ne eksik, ne fazla. Hak ettikleri gün, hak ettikleri kadar ve ne zaman sözleşme bitti, bir daha yenilenmedi."

"Ancak bu savcı saldıracak ya, kişiye bakıyor. 11 yıl önce Seyhan’da çalışmış. Geliyorlar, başkana iftira attırıyorlar. Başkanın 11 yıl önceki mevzudan, AK Parti’nin verdiği ihalenin parasını ödüyor. O ihaleyi yapan AK Partiliye ne verilmiş? Bilmiyoruz. Buraya onları niye bela etmiş? Bilmiyoruz. Paralarını ödemiş, günü gelince de göndermiş. Zaten Zeydan Başkan, sonra bir daha da onlarla çalışmamış."

"BU KADININ KOCASI MI YAPMIŞ YOLSUZLUK?"

Miting otobüsüne tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar'ı da çıkartan Özgür Özel, bu ifadeleri kullandı:

"O dönem denetlenmiş, aklanmış. Sonra Adana Büyükşehir’e gelmiş. Seçmişsiniz, görev yapmış. 5 yıl denetlenmiş, aklanmış. Bu sefer rekor oyla seçmişsiniz. 2 senedir de bunu yapmış. 11 yıl geriye gidip iftira attırıyorlar ve diyorlar ki, 'Seni aldık, burada hapse koyduk'. O Zeydan Başkan, 11 yıl boyunca bir çöp bulamadıkları, bir iftiracıyla tutukladıkları Zeydan Başkan'ın eşi burada, eşi. Nuray ablam. Öğretmen. Nuray Hanım Adana'da devlet okulunda 32 yıldır maaşla çalışıyor. Hala devlet memuru, her sabah derse gidiyor. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk?"

OSMAN GÖKÇEK'E 'BOZUK TOHUM' GÖNDERMESİ

"Orada Melih gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin Partinin Başbakan Yardımcısı babana Ankara'yı parsel parsel sattın demiş. Senin kursağından geçen her lokmada haram var. Bozuk tohum. Şu evlatlara bak biri doktor, zorunlu hizmette. Diğeri kendi işini yapıyor. Belediyeye istiflenen yok. Senin oğlun 600 milyonluk villa yaptıracak. Sen devlet memurunun kocasına rüşvet diyeceksin.

'TRT'DEN YARGILAMALARI YAYINLAYIN'

"Uzun tutukluluktan, iddianamesiz tutukluluktan şikayet ediyorduk. Dün Osmaniye'nin evladı Devlet Bahçeli 'Uzun tutukluluklar zarar veriyor' dedi. Biz başkanlarımıza güveniyoruz. Siz de iftiracı savcınıza güveniyorsanız hodri meydan TRT'den yargılamaları verin. Meclis kapanmadan, iddiayı da cevabı da satır satır TRT'nin yayınlamasını talep ediyoruz. Çünkü iftiradan yıldık."

"Bir şeye seviniyormuş. 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' denildiğinde "12 milyon üyemiz vardı. Döner yine bize oy verirler o zaman' Biz her şeyi biliyoruz. Oğlu burs alacak, AKP'ye üye yaptırıyorlar. Kömür yardımı yapılacak ver kafakağıdını AKP üyesi yapalım. Buradan size samimiyetle söylüyoruz. Oy veren üye olan korkmasın. Tayyip'i yolladığımızda emekli maaşı bir asgari ücret olduğunda CHP'li de doyacak AKP'li de doyacak MHP'li de doyacak. CHP baba evidir. Kimi burada büyür, kimi ayrılır. Bugün baba evinde olmasan da kimin işi bozulur, huzuru kaçar, baba evinde bir hissesinde vardır. Baba evinin tapusu ne Özgür Özel'de var ne de Ecevit'te. Tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Kimse korkmasın.

Erdoğan'a sesleniyorum; seni yüzde 29'la oraya oturtmam. 2 Kasım da sandığı istiyorum."