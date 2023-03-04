CHP'den açıklama geldi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener İle görüşecek

İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkması sonrası Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek.

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İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkmasının ardından Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı, Akşener'le görüşecek.

CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler" denildi.

İmamoğlu ve Yavaş'ı önermişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.