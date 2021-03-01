CHP'deki istifanın arkasında ne var?

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. Gazeteci Yalçın Bayer, Sancar'ın Muharrem İnce'nin ekibine katılmak değil bir ayıbı örtmek için olduğunu yazdı.

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ANKARA, CHP'deki yeni bir skandal iddialarını konuşuyor. CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine istifa ettiği ve kararın altında da büyük bir skandalın olduğu ileri sürüldü.

Deneyimli gazeteci Yalçın Bayer, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasının ardındaki gerçeğin sanılandan farklı olduğunu yazdı. Sancar'ın kararını duyurmasının ardından Muharrem İnce'nin ekibine katılacağı iddia edilmişti.

"Ayıp diye nitelendirilen bu skandal..."

Bayer twitter'dan CHP'lilerin yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söyleyerek şunları yazdı:

"Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!"

Gökçek: Yer yerinden oynayacak

Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili bir açıklama da Melih Gökçek'ten geldi. Sancar'ı istifasıyla ilgili önce kutlayan Gökçek daha sonra bu tweeti silerek "Kutlama mesajımı sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş" yazdı. İşte Gökçek'in o tweeti;

"CHP Mv. Teoman Sancar hakkında "Sizi kutluyorum" diye tweet atmıştım. Tweetimi sildim. Çünkü Teoman Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değilmiş. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz. Ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi."

Yarkadaş ne demişti?

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, genç bir kıza tecavüz ettiği iddialarının Canan Kaftancıoğlu tarafından ört bas edilmeye çalıştığını söyleyen Gazeteci Barış Yarkadaş, "Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda" diye konuşmuştu.