CHP'de yeni kaset skandalı! Şantaj olayında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı yasak aşk ve şantaj skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Karabat'ı, CHP'li Aynur Doğan'la yaşadığı birlikteliğe ilişkin görüntüleri yaymakla tehdit ederek 10 milyon lira isteyen CHP eski Arnavutköy İlçe Belediye Başkan Aday Adayı Cahit Alma'nın, 'İBB'de Yönetim Kurulu Üyeliği' de talep ettiği belirlendi.

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CHP'li milletvekiline CHP teşkilatından başka isimlerle birlikte şantaj yapan eski sevgili ve arkadaşlarına ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre milyonluk aşk ve kaset şantajı skandalında kritik bir ismi daha öne çıkardı. Görüntülere karşılık Karabat’tan 10 milyon TL isteyen CHP’li Başkan Adayı Cahit Alma’nın, İBB’de de “yönetim” talep ettiği belirlendi.

"Selam vekilim kayıtlar elimizde!"

Mesajlarda "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. S..s partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde. Başka yerlere gitmeden sana gelsin dedim" ifadeleri yer aldı. Soruşturmada şantaja karıştığı belirlenen 4 kişi tutuklanmıştı.

"Evimde salonun ortasında kamera var ancak gizli kamera değil"

Şantajın başrolünde yer alan CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan CHP'li Aynur Doğan ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi, evine kurduğu kamera sistemi için ise "Evimde salonun ortasında kamera var ancak gizli kamera değil" iddiasında bulundu. Kayıtların, Doğan'ın evindeki kameralara ait olduğu ileri sürülüyor.

Ne olmuştu?

Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'de akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı yaşandı. Yasak aşk, gizli kayıt ve şantaj gibi bir entrika romanında olması gereken bütün unsurların yer aldığı skandalın bir tarafında CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Özgür Karabat, diğer tarafında ise CHP'li Aynur Doğan ve partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu altı kişilik şantaj şebekesi var.

CHP'de yaşanan son skandal şöyle gelişti:

CHP'Li vekil ve Aynur Doğan yasak aşk yaşadı

Şantaj skandalının merkezinde yer alan CHP Milletvekili Özgür Karabat, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak seçildikten sonra yaşadığı yasak aşk yüzünden bir şantaj şebekesinin tuzağına düştü. CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı mensubu olan Aynur Doğan isimli kadın, parti içinde yükselme hedefi ile milletvekili Özgür Karabat'la tanıştı.

Üsküdar'da bulunan evde ilişkiye girdi

Daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek kadınla birlikte oldu.

Evine gizli kamera yerleştirdi

İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Karabat'a şantaj yapmaya karar verdi ve bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.

10 milyon lira istediler

Aynur Doğan ile son yaşadıkları birliktelikten birkaç gün sonra CHP'li Karabat, bilinmeyen bir numaradan arandı. Sonradan Aynur Doğan'ın arkadaşı olduğu belirlenen kişi, Karabat'la yaptığı telefon görüşmesinde, ellerinde görüntülerinin bulunduğunu söyledi. Karabat'ı görüntüleri yaymakla tehdit eden kişi, bu görüntüleri silme karşılığında Karabat'tan tam 10 milyon TL istedi.

Karısına anlattı, şikayetçi oldu

Karabat ise söz konusu teklifi kabul etmedi. Bir müddet sonra yeniden arayan şantajcı, bu kez 1 milyon TL karşılığında görüntüleri imha etmeyi önerdi. Gelen tehdit ve şantajlardan bunalan Karabat, sonunda yaşadığı gayri meşru ilişkiyi eşine itiraf edip şikâyetçi olmaya karar verdi. Karabat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu ve soruşturma başlatıldı.