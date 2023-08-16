CHP'de yasak aşk rezaleti! Evli başkanla evli kadın kolları başkanı yakalandı! İkisi de eşlerinden boşandı
CHP'de yasak aşk skandalı çifte boşanma ile sona erdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'ın yasak aşk yaşadıkları iddia edildi. Rezaletin duyulması üzerine Akpolat karısından, Ağırman ise kocasından boşandı. İkilinin özel görüntüleri ortalığa saçıldı.
CHP'de yeni bir yasak aşk skandalı patlak verdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun iki yıl önce eşinden boşanıp yasak aşk yaşadığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmesinin ardından bu kez yeni skandalın odağındaki isim CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. İşte Sabah gazetesinde yer alan yasak aşk rezaletinin ayrıntıları...
Evli ve iki çocuk babası olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ile yasak aşk yaşadı.
Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra İstanbul Boğazı'nda lüks bir villaya taşınmasıyla gündeme gelen Rıza Akpolat'ın yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından karısı Derya Akpolat, Bursa Orhangazi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.
Derya Akpolat, yasak aşkı duyar duymaz açtığı dava sonrasında Ocak 2022'de Rıza Akpolat'tan boşandı. Başkan ve eşi arasında, gizliliği kapsayan özel bir protokolde anlaşma sağlandığı ve başkanın eşinin maddi taleplerini karşıladığı öğrenildi.