CHP'de yasak aşk rezaleti! Evli başkanla evli kadın kolları başkanı yakalandı! İkisi de eşlerinden boşandı

CHP'de yeni bir yasak aşk skandalı patlak verdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun iki yıl önce eşinden boşanıp yasak aşk yaşadığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmesinin ardından bu kez yeni skandalın odağındaki isim CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. İşte Sabah gazetesinde yer alan yasak aşk rezaletinin ayrıntıları...