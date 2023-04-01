CHP'de Söz Verilen Adaylar Sıkıntısı

Bütün siyasi partilerin genel merkezlerinde ışıklar sabaha kadar açık. Çünkü bugünler tam da milletvekili aday listelerinin şekilleneceği günler. Partilerin tamamının kendi kıstasları var buna göre listeleri belirliyorlar.. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nde durum farklı.. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sadece CHP listeleriyle ilgilenmiyor. Onun masasında, kendi adaylığının desteklenmesi karşılığında seçilebilecek yerlerden milletvekili sözü verdiği; Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva ve DP’nin adayları da var. Sadece bu kadar da değil. Masanın gizli ortağı HDP’yi de mutlu edecek isimlerin parlamentoya sokulması gerekiyor.. Bu kadarla kalsa yine iyi.. “Yeni” CHP olmanın verdiği sorumlulukla belli çevrelere şirin görünecek isimler de listeye alınacak.. Dolayısıyla CHP’nin yetkili kurullarında bütün siyasi partilerden çok çok daha fazla mesai veriliyor bugünlerde..

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Elbette CHP içinde, Genel Başkan ve kurmay kadrosu tarafından sürdürülen bu denge siyasetinin yarattığı rahatsızlık da çok açık görülüyor.. Örneğin, Kılıçdaroğlu İstanbul’da, seçilecek sıralardan 3 başörtülü ismi aday göstermeye hazırlanıyor.. Bu isimler arasında örneğin geçtiğimiz günlerde Hakan Şükür’e; “…az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız…” yazan Fatma Yavuz yok. Ya da en azından ‘başörtülü’ kontenjanında değil. Hakan Şükür’e cevap yazana kadar aslında Kemal Bey’in kafasındaydı. Fakat o tweet’leşme sonrası oluşan tepki nedeniyle Fatma Yavuz’un durumunu yeniden değerlendirmeye aldı.. Ama özellikle mütedeyyin çevreleri etkileyebilecek üç başörtülü ismin listelerde olacağını söyleyebiliriz. Yine seçilebilecek yerden bir de Ermeni aday olacak. Bu isme de Canan Kaftancıoğlu karar verecek.

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Kaftancıoğlu’nun listelerle ilgili bir önemli vazifesi daha var. Evet HDP’ye doğrudan ne bakanlık teklif edildi ne de başka bir söz verildi. Zira HDP’nin kendi ittifakı zaten var. Ama CB seçiminde kendisine destek vermek adına aday çıkarmayacağını açıklayan HDP’ye bir jest yapılacak. Kaftancıoğlu, aslında CHP’li ve fakat HDP’nin görmekten çok mutlu olacağı bir ismi listeye sokacak..

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Gelelim 6’lı masanın kontenjanına.. Aslında CHP içinde, 6’lı masa bileşenleri için “altın hisse sahibi” ifadesi kullanılıyor.. Alacakları oyun sayısal değeri olmamasına rağmen gerek politika belirlemede gerekse mv aday listelerinde baskın bir güce sahipler.. İYİ Parti dışında diğer dört partiye 6’şar sandalye ayrılmış durumda.. Örtülü pazarlıklarla bazı partilerin sandalye sayıları artabilecek..

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İşte bu tablo, CHP’nin dilediği gibi özgürce vitrin yapamamasını da beraberinde getirecek. CHP içinde liste dışı kalacağını gören bazı flaş isimler isyan ediyor.

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Verilen sözler nedeniyle kamuoyunda karşılığı olan isimlerin aday gösterilmemesinin ise TİP’e yarayacağı görüşü hakim.. CHP içindeki etkin isimler, TİP’in tanınmış simalarla sahaya ineceği bu seçimlerde, CHP’nin başka mahalleden adaylar için oy istemesinin kendilerini zor sokacağını düşünüyorlar.. Bu sıkıntı Genel Başkan’a kadar gitmiş durumda. Kılıçdaroğlu da, yakın zamanda herkesi tatmin edecek bir buluşma ile parti içindeki kaygıları gidermeyi hedefliyor.. Öyle olacak mı, göreceğiz..