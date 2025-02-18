CHP’de Politik Çekişmenin Yanında İnsani Hazımsızlıklar ve Hasetlerde Var!

CHP’nin son kurultayının şaibeli olmasından dolayı iptalinin istenmesi,

Şaibeli kurultayda yaşananlar ve bu yaşananları ortaya çıkarmak için ortaya saçılanlar…

CHP içinde politik bir çekişmenin yanında bir de insani hazımsızlıklar ve hasetler yaşanıyor olsa gerek.

Anlaşılan CHP örgütünde hançer taşıyanların yanında bir de gambazcılar var.

Hatırlar mısınız?

Hatay’dan aday gösterilen Lütfi Savaş için CHP tabanından itiraz sesleri yükselmişti.

Sayın Özgür Özel’in genel başkan olduğu CHP yönetiminin, itirazlarına kulak tıkayıp Lütfü Savaş’ı aday göstermişti. Hatta aday göstermekle de kalmayıp sonuna kadar da yanındayım abim diyerek arkasında durmuştu.

İşte aynı Lütfü Savaş, şimdi Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın iptalini istemiş. Koşa koşa mahkemeye gitmiş. Kendisine iyilik yapan, hatta parti tabanıyla ters düşen Özgür Özel’e reva mı bu?

İyilik yap, kötülük bulun yaşandığı günler siyasette de yaşanmaya başlandı.

Lütfü Savaş siyasi anlamda en kibar ifadeyle siyasi ihanetin failidir.

Lütfi Savaş sosyolojik açıdan toplumdaki güvensizlik algısını kapçılamıştır.

Lütfi Savaş psikolojik bakımdan insana; insanoğlu çiğ süt emmiştir algısını pekiştirmiştir.

CHP içinde hançerliler saf mı değiştirdi? Bir de kriminal, karanlık ve kadınlara şantaj yapıp onları dolandıran düşkün bir tip olan Erkan Çakır var… Erkan Çakır, CHP kurultayı için başlatılan şaibe soruşturmasında tanık. CHP’sinin 4-5 Kasım 2023’te yapmış olduğu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti.

Kaybettirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun maddi manevi destek verdiği Özgür Özel kazandı.

Kazandırıldı…

CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır;

Yenilikçi…

Değişimci…

Olarak çıktığı siyasi yolculukta safını terk edip Kılıçdaroğlugillerden oldu.

Twitter’da CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın delege sattığını iddialarında bulundu.

Nihat Yeşiltaş’ta Bursa Adliyesi’ne giderek şikayetçi oldu.

Hakaret soruşturmasının “Soruşturmaya konu sözlerin kurultayda gerçekleştiği, suç yerinin Ankara olduğu” gerekçesiyle dosya Ankara’ya iletti.

Erkan Çakır verdiği ifadesinde; “Ferhat İşçimen adlı partili bana il başkanının para aldığı akşamın görüntülerinin kendisinde olduğunu söyledi. ‘Söyleyebilirsin, sorun yok’ dedi. Ben Yeşiltaş’ın kurultayda delege sattığını söylemedim. İşçimen’in cümlelerini tekrarladım.”

Erkan Çakır’ın şikâyeti CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasının fitilini ateşledi. Kamuoyu haberdar oldu.

Erkan Çakır, şantaj davasında sabıkalı, dolandırıcılık ve şantaj davasında ise sanık.

Mağdurların ikisi de kadın.

Erkan Çakır; bu toplumda aramızda yaşayan profesyonel bir dolandırıcı olmasının yanında siyasi gambazcı.

Erkan Çakır; insanların güvenini suistimal ederken CHP’nin itibarını da yerle yeksan etmiştir.

Toplumda az da olsa olan toplumsal güveni zedelemiştir.

CHP Gençlik Kolları Başkanı olan Erkan Çakır ve Lütfi Savaş şahsi hırslarına ideallerini, siyasi partilerini kurban etmişlerdir.

Oysaki bireylerin destekledikleri siyasi parti kurban edilen değil, kurban olunan şeklinde idealize edilir.

Bilmem anlatabildim mi?