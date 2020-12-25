CHP'de Özgür Karabat'a yasak aşk şoku! İlişki görüntüleriyle şantaj yapılmış
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, parti teşkilatından Aynur Doğan ile yasak ilişki yaşadı. Partide yükselmek isteyen Aynur Doğan, bu olmayınca şeytani bir plan kurdu ancak amacına ulaşamadı.
Taciz skandallarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı yaşandı. Yasak aşk, gizli kayıt ve şantaj gibi bir entrika romanında olması gereken bütün unsurların yer aldığı skandalın bir tarafında CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Özgür Karabat, diğer tarafında ise CHP'li Aynur Doğan ve partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu altı kişilik şantaj şebekesi var.
Yasak aşk yüzünden şantaj şebekesinin tuzağına düştü: Sabah'ın haberine göre; CHP'de yaşanan son skandal şöyle gelişti: Şantaj skandalının merkezinde yer alan CHP Milletvekili Özgür Karabat, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak seçildikten sonra yaşadığı yasak aşk yüzünden bir şantaj şebekesinin tuzağına düştü.
Üsküdar'daki evinde birlikte oldu: CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı mensubu olan Aynur Doğan isimli kadın, parti içinde yükselme hedefi ile milletvekili Özgür Karabat'la tanıştı. Daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek kadınla birlikte oldu.
Mahrem anlarını kayda aldı: İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Özgür Karabat'a şantaj yapmaya karar verdi ve bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.