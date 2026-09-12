CHP’de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 23 Haziran’da yaptığı açıklamada olağan kongre sürecinin "eylül ayının ilk haftasında" başlayacağını söylemişti. Ancak açıklanan takvimle birlikte kongre süreci Eylül ayının sonuna kaldı.

Parti kulislerinde bu gecikmenin iki temel nedeni üzerinde duruluyor: YENİ Parti’nin kurulmasının ardından CHP’de yaşanan istifalar ve buna paralel örgütlerde yapılan değişiklikler. Genel Merkez’in bu hareketliliğin sona ermesini bekledi. İl ve ilçe örgütlerinde yeni atamalar büyük ölçüde tamamlandı ve parti yönetimi, bunun ardından kongre takvimini açıklamış oldu.

MAHALLE VE İLÇE KONGRELERİ NE ZAMAN?

Kongre Hazırlık Komisyonu’nun, Merkez Yönetim Kurulu’nda kabul edilen takvime göre üye listeleri 21 Eylül’de Yargıtay Başkanlığı’na verilecek. Üye çizelgeleri ise 28 Eylül’de askıya çıkarılacak ve 3 gün askıda kaldıktan sonra kongre süreci resmen başlayacak. Bu sürecin ardından 11 Kasım’da mahallelerde ilçe kongre delegeleri seçimleri yapılacak. 12 Aralık’ta ise ilçe kongreleri süreci başlayacak. Mahalle ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 16 Ocak 2027’de il kongreleri aşamasına geçilecek. İl kongrelerinin 14 Şubat 2027 itibarıyla sona ermesinin ardından CHP Parti Meclisi toplanarak büyük olağan kurultayın yapılacağı kesin tarihi belirleyecek.

BÜYÜK KURULTAY 2027 İLKBAHARINDA

CHP'nin alınan karar uyarınca açıklanan takvimin işlemesi durumunda 14 Şubat’tan itibaren 45 gün içerisinde kurultay yapması gerekiyor. Parti kurmayları, teknik herhangi bir sorun yaşanması halinde ise 38. Olağan Kurultay'ın nisan ayının başına sarkabileceğini belirtiyor.

GÖZLER YARGITAY’DAN ÇIKACAK KARARDA

CHP kulislerinde kurultay sürecini doğrudan etkileyecek en önemli başlık olarak Yargıtay’dan, mutlak butlan davasına ilişkin beklenen karar gösteriliyor. Yargıtay’ın vereceği karara göre kongre takviminin değişebileceği konuşuluyor. Yargıtay’ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararını onaması halinde mevcut kongre sürecinin devam edeceğini ifade eden kurmaylar, kararı bozulması durumunda ise olağanüstü kurultay sürecinin gündeme gelebileceğini kaydediyor.

CHP’NİN ÖNÜNDE İKİ AYRI SÜREÇ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’den istifa etmesinin ardından Yargıtay’dan bozma yönünde bir karar çıkmasının beklenmediğini belirten CHP’li hukukçu kaynaklar, aksi yönde bir karar verilmesi halinde davacı tarafından çağrı heyeti istenebileceğini kaydediyor. Hukukçu kaynaklar, bu durumda partinin 45 gün içerisinde kurultaya götürülmesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla CHP’nin önündeki süreç iki ayrı başlık üzerinden ilerliyor: Bir yandan olağan kongre takvimi işlerken diğer yandan Yargıtay’dan çıkacak karar bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY OLACAK MI?

CHP’de kongre sürecinin en merak edilen başlıklarından biri de genel başkanlık seçimi olacak. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce'nin aralarında bulunduğu bazı isimlerin kurultayda aday olabileceği konuşulurken, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması gerektiği yönündeki görüşler ağırlık kazanıyor. Geçtiğimiz ay yapılan CHP İl Başkanları toplantısında il başkanlarının büyük bölümünün Kılıçdaroğlu’nun en az bir dönem daha genel başkan olması yönünde görüş bildirdiği biliniyor. Parti içinde bazı kesimler ise CHP'nin kurultayda yenilenerek yoluna devam etmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ADAYLIK MESAJI: “NASIL REDDEDECEKSİNİZ?”

Geçtiğimiz günlerde Euronews Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, tekrar genel başkan adayı olup olmayacağı sorusuna "Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem 'Ben genel başkan adayıyım' demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Niyet göstergem de hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?" yanıtını vermişti.