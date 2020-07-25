CHP'de kurultay günü! Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı "İktidar kurultayı" başlığı altında gerçekleştiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklama yapıyor.

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CHP’nin 37. Olağan Kurultayı Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde "İktidar kurultayı" başlığı altında gerçekleştiriliyor.

Saat 10.00'da başlayan kurultayda bugün genel başkanlık seçimi yapılacak. Kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi belirlenecek. Bin 356 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman da adaylıklarını açıklamışlardı. CHP tüzüğü gereği genel başkan adaylığı için delegelerin yüzde beşinin, yani yaklaşık 70 delegenin imzası gerekiyor.

Kurultayın açılış konuşmasını yapmak üzere CHP Genel Başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Açılış konuşması öncesinde Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakika saygı duruşundan bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP lideri konuşmasına başlamak için tekrar kürsüye çıktı. CHP liderinin konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Gençlerimiz, kadınlarımız, işçilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, engellilerimiz, emeklilerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, güvenlik güçlerimiz, tüm sağlık çalışanları 800 haftadır evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri, 37. Kurultayımızından hepinize en içten selamlarımı gönderiyorum. Hepsinin sorunlarına çözüm üreteceğimizi buradan dünyaya ilan ediyorum.

''Tüm dünyanın gözü kulağı bu kurultaydadır''

-Virüs nedeniyle bu kurultaya on binler katılamadı ama gözleri kulakları buradadır. Tüm dünyanın gözü kulağı bu kurultaydadır. Bu kurultay TBMM'nin 100. yılında yaptığımız bir kurultaydır, tarihi bir kurultaydır. Bu kurultay bizi 2023'e taşıyacak kurultaydır, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma kararlılığımızı gösterecek olan kurultaydır.

''Bu kurultay alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır''

- Yürekten inanıyorum, on binlerin, yüz binlerin, milyonların gözü kulağı, aklı ve yüreği bu kurultaydadır. Bu kurultay Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'ya, Amerika'ya tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu bir kurultaydır. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün mazlum ülkelere örnek olduysa bizim de böyle bir süreci hayata geçirerek dünyaya örnek olması gerekiyor. Bu kurultay alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır. Tarihin bize yüklediği sorumluluk budur. Bu kurultay adaletsizliği, liyakatsizliği, kayırmacılığı, umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızı açıklayan bir kurultaydır.

''O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte parça parça yıkacağız''

- Türkiye, cumhuriyet tarihinin en ağır buhranını yaşıyor. Bu buhran yönetim, demokrasi, ekonomi buhranıdır. Bu buhran toplumsal ve kişisel sağlığımızı derinden dinamitleyen bir buhrandır. Hiçbir vatanseverin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Biz birlikte, inanç, kararlılık ve azimle Türkiye'yi bu buhrandan çekip çıkaracağız. Adalet Yürüyüşü'nü kimse unutmasın. Adalet Yürüyüşü'nün son gününde bu bir son değil, yeni başlangıçtır demiştim. Duvarı yıkacağız demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte parça parça yıkacağız.

''Egemen güçler ne diyorsa Saray aynısını yapıyor''

- 2. yüzyıla hazırlanmak zorundayız. Millet olarak hazırlanmak zorundayız. 2. yüzyıla çağrı beyannamesi adı verdiğimiz çözüm önerilerimizi sunmadan önce Türkiye'nin 5 temel sorunundan söz edeceğim. Neden çözüm beyannamesi? Neden buhran? Neden 2. yüzyıla hazırlık? Birinci sorunumuz demokrasi sorunu. 21. yüzyılın Türkiye'sinde yasama yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Öyle bir noktadayız ki Saray ne diyorsa yargı onu yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa Saray aynısını yapıyor.

''Trump Saray'a talimat verdi, rahip Brunson'ı derhal serbest bıraktılar''

- Saray talimat veriyor, Osman Kavala içeride kalacak diye, Selahattin Demirtaş içeride kalacak diye, yargı gereğini yapıyor. Cezaevlerinde onlarca gazeteci var. Buradan cezaevinde olup kalemini satmayan gazetecilere selamlarımızı gönderiyoruz. Trump Saray'a talimat verdi, rahip Brunson'ı derhal serbest bıraktılar. Saray talimat veriyor, özgür medya susturuluyor. 20 Temmuz sivil darbe sürecinde TBMM'nin yetkileri kısıtlanmıştır. Denge ve denetleme mekanizmaları felç edilmiştir. Böyle bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

''18 yılda harcanan para 2 trilyon 400 milyar dolar''

- İkinci sorunumuz ekonomi. Mutfağımızda yangın var. Çocuklarınız işsizse 18 yıldır ülkeyi bu noktaya getirenleri sorgulamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Türkiye Cumhuriyeti savaş meydanlarında kuruldu. Hiç kimsenin önünde diz çökmedik. Cumhuriyeti kuranlar tam 79 yılda 57 hükümet kuruldu. 714 milyar dolarlık bir kaynak kullanıldı. Demir çelik fabrikaları yapıldı, şeker fabrikaları yapıldı. Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. 2003-2020 18 yıl... 18 yılda harcanan para 2 trilyon 400 milyar dolar!

"Vatan toprağını sattılar"

Havaalanı, şehir hastaneleri dahil değil bunlara. Onların bedelini torunlar ödeyecek. 79 yılda bizim yaptıklarımızı sattılar, fabrikaları sattılar. Parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Vatan toprağını sattılar. 250 bin dolara istediğiniz yerden istediğiniz daireyi alabiliyorsunuz. 18 yılda bu kadar para harcanacak, bu paranın nereye gittiğini TBMM'de kimse bilmeyecek, ondan sonra kalkacaksanız bana ekonomiden söz edeceksiniz. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadın da bu sefalet ne, bu işsizlik ne?

''Hep birlikte hesap sormak zorundayız''

Londra'daki bir avuç tefeciye 83 milyonu çalışır hale getirdiler. Bir günde ödenen faiz 48 milyar 703 milyon dolar. 18 yılda 178 milyar 154 milyon dolar faiz ödendi. İşçi çalıştı, emekli iş bulursa çalıştı, tarlada, lokantada çalıştık, simit sattık. Kimin için? Londra'daki bir avuç çeteye hizmet etmek için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu hale getirenlerden hep birlikte hesap sormak zorundayız.

"Üçüncü sorun dış politika"

Üçüncü sorunumuz dış politika. Türkiye şu anda egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir ülke konumuna düşürülmüştür. Bugün Türkiye ekonomik ve siyasi bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiştir. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman Süleyman Şah türbesinde bayrağı indirip topraklarını terk eden bir hükümetle karşılaşmadık, bunlar yaptılar. Süleyman Şah türbesi bu ülkenin namusudur. Oradan bayrağı indirip Süleyman Şah türbesini kaçıranlar açık ve net söylüyorum vatan hainleridir.

''36 askerimizin kanı yerde duruyor''

Suriye'de 36 askerimiz şehit oldu. Sorumlusu kim? 36 askerimizin kanı yerde duruyor. Askerlerimizi şehit edenlerin sizden özür dilemesini beklerken siz koşa koşa Moskova'ya gideceksiniz. Böyle bir dış politikanın onuru yoktur. Onur sahibi insanlar da böyle bir dış politikayı asla gütmezler. 9 Ekim 2019 Trump'ın gönderdiği mektup. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en ağır hakaretleri içeren mektuba cevap verilemedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet başkanı aldatıldım dememiştir. Ama ilk kez 18 yıllık iktidarında bir kişi herkes tarafından aldatılmıştır. Eğer sen Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bırakırsan, rüşvet alanları elçi yaparsan sen egemen güçlerin talimatını yerine getiren bir konuma oturursun. Görkemli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tahrip ediyorsun.

Eğitim sorunu

4. sorumuz eğitim sorunu. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadılar, hala birleşik sınıflar var. Birleşik sınıf, 1. 2. 3. sınıf aynı odada aynı öğretmen tarafından ders veriyor. Hala yeterli derslik yok. Türkiye bilgi çağından koparıldı. Geçmişte bizim yerimizde olan Suudi Arabistan Malezya üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı bizim üniversitelerimizden daha fazla olmuştur. Bir devletin eğitim sistemini bozarsanız o ülke geriye gider. Eğitim politikalarını sürekli değiştirerek kendi çocuklarını denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne baba eğitim sisteminden memnun değil.

"Beşinci sorun toplumsal barış"

5. sorunumuz toplumsal barış. Etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden siyaset toplumu kutuplaştırmış, bölmüştür. Bu ülkede 83. milyon bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin yaşam tarzını sorgulamak bizim hakkımız mı? Bizim sorgulayacağımız şey vatandaşın karnı aç mı tok mu? Başta kürt sorunu olmak üzere neredeyse tüm toplumsal sorunlarda kutuplaştırmayı derinleştirmektedir.