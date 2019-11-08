CHP'de kavga! Ekrem İmamoğlu Necati Özkan'ın kitabına şerh koydu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile kampanya direktörü Necati Özkan arasında tartışmaya sebep olan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçim sürecini 'Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi' adıyla kitaplaştıran İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ı sert sözlerle eleştirmişti.

Özkan ile yıllardır beraber çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, yaşanan tartışmayı değerlendirerek şunları söyledi:

"6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı İstanbul seçimi"

Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey’in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır. 6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı İstanbul seçimi.

Kendi gözüyle bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu kampanya dilinin neyi etkilediğini Necati Bey’in bu bakışı çok değerli bir bölüm. Herkesin bir bakışı olacaktır.

"Kendimi kahraman diye tanımlamıyorum"

Ama kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu; Her ne kadar kendisi beni kahraman diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum. Çünkü insan kendine kahraman dememeli, kahraman olmak büyük sorumluluk ister, zaman ister olgunluk ister. Ben sadece bir başlangıca imza atmış. Daha büyük bir imza atmak isteyen hizmet etmek isteyen bir belediye başkanıyım.