CHP’de İzmir çıkmazı: Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasında farklı dil farklı tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonların ardından yaşanan tutuklamalar, Cumhuriyet Halk Partisi’nde farklı açıklamalarla karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın konuya dair değerlendirmeleri arasındaki ton farkı dikkat çekti.

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CHP lideri Özgür Özel yaptığı açıklamada yargı sürecine dair daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli; ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir."

Özel’in sözleri, hukuk devleti vurgusu öne çıkarılarak dengeli bir duruş sergilenmeye çalışıldığı şeklinde yorumlandı.

Ali Mahir Başarır: “Bu bir siyasi darbedir”

Aynı gün X hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise çok daha sert bir dil kullanarak, operasyonları doğrudan iktidarla ilişkilendirdi:

“Bu operasyonları yapanlar, Türk Milleti adına değil, Recep Tayyip Erdoğan adına karar veriyor!. Cunta başkanı Erdoğan konuşuyor, bir avuç yargı mensubu hemen talimatı alıp harekete geçiyor!

Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve 35 belediye yöneticisinin gözaltına alınması, hukukun değil, siyasetin kararıdır!”



CHP’nin yerel yönetimlerine dönük art arda gelen operasyonlar karşısında ortak bir söylem geliştirmekte zorlanması dikkatlerden kaçmadı