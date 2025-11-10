BIST 10.925
HABER /  GÜNCEL

CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'nun ekibinden 'boykot' kararı

CHP’de, kurultay öncesi çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekillerinin, ay sonunda yapılacak kurultayı boykot ederek katılmama kararı aldığı belirtiliyor.

CHP’de 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak 39. Olağan Kurultayı yaklaştıkça yeni bir gerilimin olduğu konuşulmaya başlandı.

'BOYKOT' KARARI ALDILAR

İddialara göre; eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin boykot kararı aldığı ve ay sonunda yapılacak kurultaya katılmayacakları belirtiliyor.

OY BİLE KULLANMAYACAKLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın reddedilmesiyle hayal kırıklığı yaşayan 10 civarında milletvekilinin, kurultay sürecinde sessiz kalarak, sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmayacağı ve parti tüzüğüne göre doğal delege olmalarına rağmen oy kullanmak için Ankara Spor Salonuna gitmeyeceği iddia ediliyor.

