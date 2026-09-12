CHP'de görev değişimi: Turgut Özkan görevden alındı! Yerine atanan isim belli oldu

Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla görevden alındı.

DENİZ BAYKAL ATANDI

Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında gizli oylama ve oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, Bursa İl Başkanlığı görevine geçici olarak Deniz Baykal atandı.

Genel Merkez yazısında, görevden alma işleminin CHP Tüzüğü'nün 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ile Bursa İl Yönetim Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Üyeleri’nin durumu, 10 Eylül 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Yapılan değerlendirme neticesinde; adı geçenlerin CHP Tüzüğünün 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oybirliği ile görevden alınmasına karar verilmişti.

Diğer taraftan; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararıyla, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay ve sonrasında yapılan kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan kararların hukuki geçerlilik taşımadığı kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Bursa İl Yönetimine ilişkin önceki atama ve görevlendirme işlemlerinin de geçerliliğini yitirdiği gözetilerek, anılan mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Bursa İl Başkanlığına Deniz BAYKAL'ın atanması, Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. İl Yönetim Kurulu atamasına ilişkin karar ayrıca tarafınıza bildirilecektir.