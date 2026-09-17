CHP'de flaş gelişme: Gürsel Tekin'in görevi sona erdi!
İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin ve heyetinin görevini sonlandırdı. CHP, İstanbul il Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapacak.
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İstanbul 45. Asliye Hukuk Gürsel Tekin ve heyetinin görevini sonlandırdı.
TEKİN VE HEYETİNİN GÖREVİ SONA ERDİ
Tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve arkadaşlarının oluşturduğu hakem heyetinin görevi sona erdi.
CHP Genel Merkezi İstanbul il Başkanlığı için bir görevlendirme yapacak.