CHP'de 4 dakikalık kaset bombası! Özgür Karabat affedildi Teoman Sancar istifa ettirildi

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ani istifasının nedeninin 4 dakikalık bir kaset olduğu ortaya çıktı. Kaseti gören Kemal Kılıçdaroğlu, Sancar'ı istifa ettirdi. Aynı Kılıçdaroğlu, seçim dönemi yasak aşk yaşayan ve görüntüleri çekilen İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı ise korumuştu. Kasete 1 milyon dolar isteyen belediye çalışanı gözaltına alındı.

Abone ol

CHP'de 'ayıp kaset' skandalı giderek büyüyor. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ani istifasının arkasında bazı gençlerle çekilmiş 4 dakikalık görüntülerin olduğu iddia edildi. Sancar'a görüntülerle şantaj yapıp 1 milyon lira isteyen kişilerin, parayı alamayınca kasedi CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği belirtildi. Kaset şantajını yapan Denizli Belediyesi çalışanı bir kişi gözaltına alındı. İşte CHP'deki kaset rezaletiyle ilgili son gelişmeler...

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar 27 Şubat'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Sancar'ın istifa açıklaması sosyal medyada ve parti kulislerinde 'Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılacak' yorumlarına neden oldu.

1 milyon dolar şantajı yapılan 4 dakikalık kaset

Oysa Sancar'ın istifasının arkasında bir süre önce CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öğrenildi. Kasette alkollü bir ortamda Sancar'ın yer aldığı görüntülerin olduğu öne sürüldü.

2 genç tarafından Denizli'de uygunsuz görüntüleri çekildi

İddiaya göre Sancar'ın, Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikâyetçi oldu.

Para alamayınca CHP Genel Merkezi'ne gönderdiler

Sancar'dan istedikleri parayı alamayan şantajcılar bir süre önce videoyu CHP Genel Merkezi'ne gönderip, onlardan da para istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa etsin' talimatı

Kasetin Genel Merkez'e ulaşmasından hemen sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "istifa etsin" talimatı üzerine, bir genel merkez yöneticisi Sancar'la görüşüp, istifa etmesi gerektiğini iletti.

Genel Başkan Yardımcısı boş kağıda imza attırdı

CHP genel başkan yardımcılarından biri, boş kâğıda Sancar'a imza attırdı, sonrasında kâğıdı istifa dilekçesi olarak doldurdu. Daha sonra da istifa metni yazıldı.

Özgür Karabat'ı neden korudu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yapılan seks kaseti şantajıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili ve parti meclis üyesi Özgür Karabat'a sahip çıkıp istifa ettirmezken, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorlaması parti içinde büyük tartışmalara neden oldu.

1 milyon dolar isteyen şantajcı gözaltına alındı

Sancar'ın kasetle ilgili yaptığı şikâyet sonrası Denizli'de bir belediye çalışanı gözaltına alındı.