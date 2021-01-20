CHP'de 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! 'İnce ile görüşüyoruz' itirafı

CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Muharrem İnce'nin 1 Mart'ta CHP'den istifa edip yeni parti kuracağı ortaya çıkmıştı. Şimdi de CHP'den İnce'nin partisine geçecek 3 milletvekili belli oldu. O isimlerden biri açık açık "Muharrem İnce ile görüşüyoruz" dedi.

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CHP'de işler bir kez daha karıştı. Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağının netleşmesinin ardından 3 CHP milletvekilinin de İnce'nin partisine geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Muharrem İnce, 1 Mart'ta CHP'den istifa edip kendi partisini kuracak. Genel Merkez yönetimine karşı ortak bir mektup yayınlayıp sert eleştiriler yönelten, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte Yalova milletvekili Özcan Özel’in de İnce'nin partisine katılacakları belirtiliyor.

"Siyasette yapılan her hamlenin siyasi bir hedefi vardır" diyen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "CHP’de, üç milletvekilinin Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Ergenekon davasında 41 ay hapis yatan Mehmet Ali Çelebi’ye, “İnce’nin partisine geçecek misiniz?” diye sordum." dedi ve aldığı cevabı şöyle özetledi:

1-2 aydır Muharrem İnce ile görüşüyoruz

"Reddetmedi. İnce ile görüştüklerini söyledi. 'Sayın İnce ile 1-2 aydır görüşüyoruz. Düşüncelerimiz şu an örtüşüyor. Ama itirazlarımızı iki senedir her aşamada ve ilgili tarihlerde yaptık' dedi."

Geçeceklerin sayısı 3 ile sınırlı kalmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce’yi hafife alarak bir hata yaptığını savunan Selvi, "Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in, Muharrem İnce’nin partisine geçeceği söyleniyor. Ama sayı 3 milletvekili ile sınırlı kalmaz diyenler de var" ifadelerini kullandı.