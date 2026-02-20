CHP Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geçtiğimiz aylarda disiplin kuruluna sevk edilen CHP Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi.Abone ol
Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen CHP Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında karar verildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosyasında, Göçer'in CHP Tüzüğü'nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.