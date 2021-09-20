CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'na Öcalan'ı adres gösteren HDP'yle ilgili açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kürt sorununun çözümü için HDP'yi işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na terörist başı Abdullah Öcalan'ı adres gösteren eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yle ilgili olarak, "Siyasi partiler bu sorunu TBMM'de çözecektir. HDP de bu partilerden biridir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinde Kürt sorunu ile ilgili söyledikleri polemiğin fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu, "Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" dedi.

Sezai Temelli: Çözümün yegane muhatabı HDP değil!

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir."

Asla unutmayın! Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır

"Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında HDP'li Temelli'nin açıklamaları soruldu.

HDP'nin Öcalan'ı adres göstermesine yorum yapmadı

Öztrak, HDP'nin sorunun çözümü terörist başı Öcalan'ın adres göstermesine hiç değinmeyerek, HDP'yi işaret etmesi dikkat çekti. Öztrak şunları söyledi:

"İmralı ile müzakerelerin sonuçları ağır olmuştur"

"Bize göre çözümün adresi TBMM'dir. Teröristle pazarlık yapılarak bu sorunu çözemezsiniz. Siyasi partiler bu sorunu TBMM'de çözecektir. HDP de bu partilerden biridir.

İmralı ile müzakerelerin sonuçları ağır olmuştur. Becerikliklerin bedeli gerçekter çok ağırdır. Sorun çözülecekse TBMM'de çözülecektir. Meşru partiler eliyle çözülecektir. Nokta."